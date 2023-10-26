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البنتاغون: المنشأتان المستهدفتان مهمتان وستتأثر قدرة الحرس الثوري والمجموعات على مواصلة شن الهجمات (الجزيرة)

Lebanon 24
26-10-2023 | 23:10
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