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البنتاغون: الهجمات المدعومة من إيران ضد القوات الأميركية غير مقبولة ويجب أن تتوقف

Lebanon 24
26-10-2023 | 23:16
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