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إذاعة الجيش الإسرائيلي: نفذت قوات المشاة والمدرعات والهندسة توغلا بريا في القطاع وهاجمت أهدافا تابعة لحماس

Lebanon 24
27-10-2023 | 00:11
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