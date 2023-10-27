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إذاعة جيش العدو الإسرائيلي: مسيرة تابعة للجيش سقطت في حي الزيتون في غزة أثناء قيامها بمهمة عملياتية

Lebanon 24
27-10-2023 | 02:29
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