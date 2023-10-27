Advertisement

أخبار عاجلة

وكالة الأنباء الفلسطينية: الجيش الاسرائيلي اعتقل 11 مواطنا من بيت لحم و16 بينهم امرأة من الخليل و6 من نابلس فجر اليوم

Lebanon 24
27-10-2023 | 02:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تقتحم المنطقة الشرقية من مدينة نابلس (وكالة الأنباء الفلسطينية)
lebanon 24
27/10/2023 22:13:55 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة شاب بقنبلة غاز في رأسه والعشرات بالاخنتاق خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في نابلس (وكالة الأنباء الفلسطينية)
lebanon 24
27/10/2023 22:13:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الوكالة الفلسطينية: الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة برقة شمال غرب نابلس
lebanon 24
27/10/2023 22:13:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الفلسطينية: الجيش الإسرائيلي يغلق جميع الحواجز المحيطة بالقدس
lebanon 24
27/10/2023 22:13:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:12 | 2023-10-27
15:08 | 2023-10-27
15:05 | 2023-10-27
14:58 | 2023-10-27
14:28 | 2023-10-27
14:22 | 2023-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24