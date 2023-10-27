Advertisement

أخبار عاجلة

الميادين نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية: العملية البرية لم يخطط لها بالأمس ولا في 7 تشرين الأول بل هي على جدول أعمال "الجيش" الإسرائيلي منذ سنتين

Lebanon 24
27-10-2023 | 03:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الميادين" نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية: إحباط عملية دهس في القدس
lebanon 24
27/10/2023 22:14:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: إصابات قاتلة في صفوف "الجيش" في ثكنة "برانيت" التي استهدفها حزب الله (الميادين)
lebanon 24
27/10/2023 22:14:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"العربية" نقلاً عن إعلام إسرائيلي: هيئة الأركان الإسرائيلية بدأت بالموافقة على خطط بدء المعركة البرية في غزة
lebanon 24
27/10/2023 22:14:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"الميادين" نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية: هناك الكثير من العتاد الذي ينقص الجنود الذين تم تجنيدهم أخيراً كالخوذ والسترات الواقية
lebanon 24
27/10/2023 22:14:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:14 | 2023-10-27
15:12 | 2023-10-27
15:08 | 2023-10-27
15:05 | 2023-10-27
14:58 | 2023-10-27
14:28 | 2023-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24