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إعلام مصري رسمي: سقوط جسم مجهول بالقرب من محطة كهرباء نويبع في جنوب سيناء

Lebanon 24
27-10-2023 | 04:16
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