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أخبار عاجلة
أهالي علما الشعب يناشدون الدفاع المدني التوجه الى منطقة المروج لإخماد الحريق بعد اندلاعه مجدداً (mtv)
Lebanon 24
27-10-2023
|
05:08
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