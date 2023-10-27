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أهالي علما الشعب يناشدون الدفاع المدني التوجه الى منطقة المروج لإخماد الحريق بعد اندلاعه مجدداً (mtv)

Lebanon 24
27-10-2023 | 05:08
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