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لا معلومات واضحة عن الحدث الأمني عند الحدود الجنوبية الى الآن وفي علما الشعب القذائف الفسفورية تسببت بحرائق واسعة (الجديد)

Lebanon 24
27-10-2023 | 05:25
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