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"حزب الله" ابتعد في الأيام الماضية عن الأماكن السكنية أثناء تنفيذ عملياته لتجنّب القصف المعادي الذي يمكن أن يطال المدنيين (الجديد)

Lebanon 24
27-10-2023 | 05:52
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