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الرئاسة الفلسطينية للعربية: المنطقة بأكملها ستكون على فوهة بركان إذا لم يتم وقف النار بغزة

Lebanon 24
27-10-2023 | 05:56
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