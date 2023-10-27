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استهداف موقع "مسكاف عام" والجيش الإسرائيلي أطلق رشقات رشاشة على أطراف البلدة وتسجيل رشقات رشاشة معادية بإتجاه منطقة "كروم الشرقي" شرقي ميس الجبل ( الوكالة الوطنية للاعلام )

Lebanon 24
27-10-2023 | 08:35
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