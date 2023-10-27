Advertisement

أخبار عاجلة

مصادر للجزيرة: المفاوضات تسير بشكل متسارع لإنجاز اتفاق وقف إطلاق نار وصفقة تبادل بين حماس وإسرائيل بوساطة قطرية

Lebanon 24
27-10-2023 | 08:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صحيفة روسية عن قيادي من حماس: لا إطلاق لسراح الرهائن قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار
lebanon 24
28/10/2023 00:09:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"حماس" تقول إنها أفرجت عن اثنين من الرهائن بوساطة مصرية قطرية (العربية)
lebanon 24
28/10/2023 00:09:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"العربية" عن مصادر أمنية إسرائيلية: قطر تقود مفاوضات مع حماس لإطلاق سراح رهائن مدنيين إضافيين
lebanon 24
28/10/2023 00:09:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ عن مصادر: إسرائيل قررت دعم جهود إطلاق "الرهائن" لدى حماس
lebanon 24
28/10/2023 00:09:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:04 | 2023-10-27
16:50 | 2023-10-27
16:40 | 2023-10-27
16:31 | 2023-10-27
16:23 | 2023-10-27
16:17 | 2023-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24