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مجلس الاتحاد الأوروبي يوافق على اقتراح إسباني لعقد مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط (رويترز)

Lebanon 24
27-10-2023 | 09:03
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