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وكالة أنباء تسنيم الإيرانية: 10صواريخ تضرب القاعدة العسكرية الأميركية في حقل العمر شرق سوريا

Lebanon 24
27-10-2023 | 09:21
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