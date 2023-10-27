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بلينكن: يجب مضاعفة الجهود للتوصل لحلّ سياسي دائم للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين

Lebanon 24
27-10-2023 | 12:04
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