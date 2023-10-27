Advertisement

أخبار عاجلة

إطلاق صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات الجيش الاسرائيلي قرب السياج الأمني شمال قطاع غزة

Lebanon 24
27-10-2023 | 15:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"العربية" نقلاً عن إعلام إسرائيلي: الجيش الإسرائيلي يدمر منصة لإطلاق صواريخ مضادة للدروع جنوب لبنان
lebanon 24
28/10/2023 00:26:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إطلاق 9 صواريخ مضادة للدروع وقذائف من داخل لبنان واعتراض 4 منها خلال الساعات الماضية (الجزيرة)
lebanon 24
28/10/2023 00:26:51 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق ستة صواريخ باتجاه الاراضي المحتلة قد تكون في منطقة الجليل الأعلى ويتزامن ذلك مع تحليق للطيران المروحي الاسرائيلي في سماء المنطقة
lebanon 24
28/10/2023 00:26:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: طائراتنا هاجمت بنية تحتية لحزب الله بعد رصد محاولة إطلاق صواريخ مضادة للدبابات قرب المالكية
lebanon 24
28/10/2023 00:26:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:24 | 2023-10-27
17:23 | 2023-10-27
17:22 | 2023-10-27
17:20 | 2023-10-27
17:19 | 2023-10-27
17:17 | 2023-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24