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وزير الخارجية الأردنية: إسرائيل بدأت للتو حربا برية على غزة والنتيجة ستكون كارثة إنسانية ذات أبعاد هائلة

Lebanon 24
27-10-2023 | 15:14
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