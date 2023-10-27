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رئيس الوزراء الاسكتلندي: كم ينبغي أن يموت من الأطفال في غزة حتى يقول العالم كفى؟

Lebanon 24
27-10-2023 | 15:19
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