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مشروع القرار العربي في الجمعية العامة يدعو لهدنة إنسانية فورية ووقف النار في غزة

Lebanon 24
27-10-2023 | 15:55
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