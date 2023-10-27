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وزير الخارجية الإسرائيلي: عازمون على القضاء على حماس كما فعل العالم مع النازيين وداعش

Lebanon 24
27-10-2023 | 17:17
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