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"رويترز": الجيش الإسرائيلي أبلغنا إلى جانب وكالة فرانس برس بأنه لا يضمن سلامة صحفيي الوكالتين في غزة

Lebanon 24
27-10-2023 | 17:23
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