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قصف جوي وبحري إسرائيلي يستهدف محيط مجمع الشفاء الطبي ومنطقة الميناء في غزة

Lebanon 24
27-10-2023 | 17:58
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