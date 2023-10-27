Advertisement

أخبار عاجلة

العفو الدولية: المدنيون في غزة معرضون لخطر غير مسبوق وسط قطع الاتصالات خلال القصف وتوسيع الهجمات البرية

Lebanon 24
27-10-2023 | 18:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حركة "حماس": قطع الاتصالات عن قطاع غزة وتصعيد القصف يُنذر بنيّة الاحتلال ارتكاب مزيد من المجازر وجرائم الإبادة
lebanon 24
28/10/2023 04:17:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتصالات الدولية تركّز على امرين… وموقف حزب الله ثابت! !
lebanon 24
28/10/2023 04:17:44 Lebanon 24 Lebanon 24
أمير قطر: لا يجوز السكوت عن القصف الهمجي الذي يتعرض له المدنيون في غزة (الجزيرة)
lebanon 24
28/10/2023 04:17:44 Lebanon 24 Lebanon 24
لتأمين الاتصالات خلال الحرب.. إسرائيل تطلب من ماسك تفعيل Starlink
lebanon 24
28/10/2023 04:17:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:14 | 2023-10-27
19:05 | 2023-10-27
19:04 | 2023-10-27
19:02 | 2023-10-27
18:52 | 2023-10-27
18:51 | 2023-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24