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مسؤولان أميركيان لشبكة "سي بي أس": يبدو أن هناك بداية متدحرجة للغزو البري في غزة من قبل القوات الإسرائيلية

Lebanon 24
27-10-2023 | 18:26
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