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بوش: يجب ألّا نغفل عن هذا العنف خاصة مع انقطاع التيار الكهربائي، نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار فوراً

Lebanon 24
27-10-2023 | 18:52
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