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كيربي ل"سي إن إن": لدينا اتصال عسكري مستمر مع إسرائيل ولكن هذه العملية خاصة بالجيش الإسرائيلي وهو يقرر ما يريد

Lebanon 24
27-10-2023 | 19:04
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