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وسائل إعلام فلسطينية: أكثر من 100 شهيد في قصف إسرائيلي على مبنى يضم نازحين بمخيم الشاطئ غرب غزة

Lebanon 24
27-10-2023 | 23:34
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