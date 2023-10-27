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وكالة الأنباء الفلسطينية: الجيش الإسرائيلي يهدم منزلا ويعتقل 7 فلسطينيين في مخيم الجلزون شمالي رام الله
Lebanon 24
27-10-2023
|
23:40
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