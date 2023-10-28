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الجيش الإسرائيلي: طائرة حربيّة هاجمت بنية تحتية عسكرية لـ"حزب الله" في لبنان

Lebanon 24
28-10-2023 | 01:59
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