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صحيفة فايننشال تايمز عن مسؤول أميركي: طلبنا من وزير الخارجية الصيني خلال زيارته واشنطن حث إيران على منع انتشار الصراع بالشرق الأوسط

Lebanon 24
28-10-2023 | 02:12
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