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أخبار عاجلة
حركة حماس: الاحتلال الإسرائيلي استخدم الطائرات المروحية لإجلاء الجرحى والقتلى من ساحة المعركة
Lebanon 24
28-10-2023
|
02:31
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