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منظمة الصحة العالمية: انقطاع الكهرباء في غزة يجعل من المستحيل وصول سيارات الإسعاف إلى الجرحى

Lebanon 24
28-10-2023 | 03:30
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