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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إبلاغ عائلات 311 جنديًا بمقتلهم خلال الحرب

Lebanon 24
28-10-2023 | 04:38
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