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أهالي محتجزين إسرائيليين في غزة يتظاهرون أمام منزل عائلة نتنياهو في قيسارية جنوب حيفا (الجزيرة)

Lebanon 24
28-10-2023 | 05:11
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