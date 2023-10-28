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"لبنان 24": قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدة علما الشعب في القطاع الغربي

Lebanon 24
28-10-2023 | 06:07
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