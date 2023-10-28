Advertisement

أخبار عاجلة

لافروف: إطلاق مفاوضات مباشرة بشأن حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين صعب بالوقت الحالي (العربية)

Lebanon 24
28-10-2023 | 07:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"العربية" عن مصادر أمنية إسرائيلية: قطر تقود مفاوضات مع حماس لإطلاق سراح رهائن مدنيين إضافيين
lebanon 24
28/10/2023 18:51:06 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف: حل الدولتين هو الطريق لحل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
28/10/2023 18:51:06 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي: لا نشارك في أي محادثات بشأن الرهائن في الوقت الحالي (العربية)
lebanon 24
28/10/2023 18:51:06 Lebanon 24 Lebanon 24
صفارات الإنذار تدوي في مدن وسط إسرائيل إثر إطلاق الصواريخ من غزة (العربية)
lebanon 24
28/10/2023 18:51:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:49 | 2023-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2023-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2023-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:18 | 2023-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:04 | 2023-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:50 | 2023-10-28
11:45 | 2023-10-28
11:39 | 2023-10-28
11:33 | 2023-10-28
11:24 | 2023-10-28
11:09 | 2023-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24