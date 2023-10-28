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روسيا: مسيّرة أوكرانية سقطت في منشأة لتخزين النفايات النووية في محطة "كورسك" للطاقة النووية (الشرق)

Lebanon 24
28-10-2023 | 07:36
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