الرئيس المصري يشدد خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء الهند على استمرار القاهرة في جهودها لتنسيق الجهود من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة (سكاي نيوز عربية)

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