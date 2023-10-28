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الرئيس المصري يشدد خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء الهند على استمرار القاهرة في جهودها لتنسيق الجهود من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
28-10-2023 | 08:15
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