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وزير الخارجية الإيراني لبلومبرغ: الغزو البري لقطاع غزة ستكون له عواقب وخيمة على إسرائيل (الجزيرة)

Lebanon 24
28-10-2023 | 09:29
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