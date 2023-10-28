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إستمرار القصف العنيف المعادي على بلدات الضهيرة وعلما الشعب وإطلاق القنابل الحارقة على الاحراش المجاورة لبلدات القطاع الغربي

Lebanon 24
28-10-2023 | 10:54
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