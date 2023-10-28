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نتنياهو يؤكد أن إسرائيل تدرس "كل الخيارات" للإفراج عن المحتجزين في غزة

Lebanon 24
28-10-2023 | 14:24
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