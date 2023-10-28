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الخارجية الإماراتية تؤكد أهمية قرار الجمعية العامة الداعي لهدنة إنسانية في غزة باعتباره خطوة هامة لوقف التصعيد

Lebanon 24
28-10-2023 | 15:13
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