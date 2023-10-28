Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة أرسلت رسائل لمحور المقاومة وحصلت على جواب عملي وعلني على الأرض

Lebanon 24
28-10-2023 | 15:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو: إذا بدأت الولايات المتحدة قصف المنطقة باستخدام حاملات طائراتها فبعض دول الشرق الأوسط بما فيها إيران سترد
lebanon 24
29/10/2023 04:20:17 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الحرس الثوري الإيراني: الولايات المتحدة تشعل نار الحرب في المنطقة وسياستها تهدف للحفاظ على الكيان الصهيوني (الجزيرة)
lebanon 24
29/10/2023 04:20:17 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الدعم السريع في السودان تقول إنها أرسلت وفدا إلى السعودية للتفاوض بناء على دعوة من المملكة والولايات المتحدة (رويترز)
lebanon 24
29/10/2023 04:20:17 Lebanon 24 Lebanon 24
المرشد الإيراني: الولايات المتحدة شريكة في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين
lebanon 24
29/10/2023 04:20:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:35 | 2023-10-28
20:22 | 2023-10-28
20:20 | 2023-10-28
20:11 | 2023-10-28
20:10 | 2023-10-28
20:06 | 2023-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24