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الرئيس الإيراني: واشنطن تطالبنا بعدم التحرك بينما تقدم دعما واسعا للكيان الصهيوني وهذا مطلب باطل

Lebanon 24
28-10-2023 | 15:23
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