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الطيران الحربي الإسرائيلي يشنّ غارة على منطقة بسطرة في خراج بلدة كفرشوبا

Lebanon 24
28-10-2023 | 15:13
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