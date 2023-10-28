Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان24": طائرات مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي تحلّق على علو منخفض جداً في أجواء النبطية وإقليم التفاح

Lebanon 24
28-10-2023 | 17:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": مسيّرة للعدوّ الإسرائيليّ قصفت "أخضر بلا حدود" مقابل بلدة عيترون الجنوبية من دون وقوع إصابات
lebanon 24
29/10/2023 04:20:52 Lebanon 24 Lebanon 24
جيش العدو الإسرائيلي يقول إنه استهدف بطائرة مسيّرة "خليّة" حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدروع جنوبي لبنان (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
29/10/2023 04:20:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نقصف حالياً أهدافاً تابعة لـ"حزب الله" في لبنان (التلفزيون العربي)
lebanon 24
29/10/2023 04:20:52 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: يجري حالياً تنفيذ غارات بطائرات مسيرة ضد أهداف لـ"حزب الله" في لبنان (روسيا اليوم)
lebanon 24
29/10/2023 04:20:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:35 | 2023-10-28
20:22 | 2023-10-28
20:20 | 2023-10-28
20:11 | 2023-10-28
20:10 | 2023-10-28
20:06 | 2023-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24