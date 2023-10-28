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وسائل إعلام روسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود قبالة شبه جزيرة القرم

Lebanon 24
28-10-2023 | 19:05
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