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اشتباكات عنيفة بعد محاولة القوات الإسرائيلية التوغل إلى جباليا شمال شرق غزة

Lebanon 24
28-10-2023 | 19:21
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