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مجموعات فلسطينية مسلحة تتصدّى لمحاولة قوة إسرائيلية التوغّل في خان يونس

Lebanon 24
28-10-2023 | 19:38
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